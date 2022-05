Olzai senza medico di base da 1 anno e mezzo. La sindaca: "In paese diventato un lusso anche morire"

La prima cittadina ha inviato una lettera al prefetto di Nuoro. "Medico neanche per chi muore. Chiedo che questa situazione ingiusta per i cittadini venga sanata"

Di: Redazione Sardegna Live

L'assenza di un medico di base da circa un anno e mezzo spinge la sindaca di Olzai, Maddalena Agus, ad alzare sempre più la voce e porre la situazione del paese all'attenzione della prefettura. Dopo essere rimasta inascoltata per mesi, infatti, la prima cittadina ha scritto una lettera una lettera al prefetto di Nuoro Luca Rotondi, in cui espone le criticità alle quali sono sottoposti i suoi cittadini, in gran parte anziani, che si ritrovano privi di assistenza sanitaria.

"E' ormai trascorso un anno e mezzo da quando il medico di base non c'è più - scrive la sindaca -. Da quel momento a nulla sono valse le sollecitazioni ad Ats, Assessorato alla Sanità, Conferenza socio sanitaria da me inoltrate, i mei cittadini continuano a non avere l'assistenza medica. Altri hanno scelto medici che operano a Gavoi che con gran senso del dovere hanno deciso di farsi carico di pazienti particolarmente critici. Il servizio notturno rimane totalmente scoperto e nel mio paese è diventato un lusso non solo ammalarsi, ma anche morire".

Infatti, spiega Maddalena Agus, "qualche giorno fa, alle 14, si è verificata la morte di un residente, e dopo che il 118 ci ha comunicato la propria incompetenza mi sono dovuta rivolgere ai carabinieri. Solo alle 19 è arrivato un medico del circondario che si è prestato per cortesia personale". "Le chiedo di intervenire con i suoi buoni uffici per sanare una situazione ingiusta per i miei cittadini", conclude la prima cittadina.

Immediata la risposta del prefetto, che ha sollecitato l'assessorato regionale alla Sanità "con preghiera di attivare ogni possibile iniziativa diretta ad attenuare le criticità evidenziate".