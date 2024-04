Sagra degli Agrumi a Muravera, -1. Tutto pronto per "Sa Festa"

Domani al via la cinque giorni di festa a Muravera: un calendario ricchissimo di appuntamenti che culminerà nella sfilata di domenica 28

Di: Giammaria Lavena

È già partito il countdown a Muravera per la tanto attesa 50esima edizione della Sagra degli Agrumi. Da domani, 24 aprile, sino a sabato 28 vie e piazze del meraviglioso borgo del Sarrabus saranno addobbate a festa, inaugurando la stagione turistica. L’evento organizzato dal Comune di Muravera, in collaborazione con la Pro loco “Murera” e con il sostegno della Regione Sardegna, da anni accoglie migliaia di persone dalla Sardegna e dallo Stivale. Colori, profumi e sapori della nostra terra si fondono dando vita a un’esperienza unica.

Lo scorso anno furono circa 50mila le presenze registrate, dopo una complicata ripresa dovuta ai due anni di stop per la pandemia. L’anno “della consacrazione”, lo ha definito l’assessore al Turismo Matteo Plaisant nell’intervista rilasciataci, promettendo per questa speciale edizione un programma ancora più fitto e ricco di appuntamenti. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la sagra cresce di anno in anno, confermandosi e rinnovandosi nel tempo, senza mai lasciare da parte origini e tradizioni.

Cinque giornate che culmineranno in quella finale di domenica 28 aprile, quando scenderanno in piazza le maschere tradizionali e i gruppi folk selezionati per l’occasione. Tantissime le richieste per questa edizione, non tutte sono state potute accogliere per ovvie ragioni. Ma non sarà soltanto la sfilata ad animare Muravera; come già detto, infatti, tantissimi gli appuntamenti che a partire da domani intratterranno la comunità muraverese e i turisti accorsi per l’occasione.

Spedizioni dal nord e dal sud Italia, arrivi da tutta la Sardegna e grande entusiasmo per “Sa Festa”. Agrumi e tanto altro: durante l’evento sarà possibile gustare anche pani, formaggi, miele, vini e dolci tipici, assistere a sfilate in maschera, manifestazioni folkloristiche e mostre fotografiche, balli, canti e spettacoli di ogni genere. Un evento poliedrico e sorprendente, che non si ferma alla valorizzazione del prodotto, ma lo celebra e lo racconta in tutte le sue sfaccettature, con la storia e le usanze di una terra millenaria.

Così è tutto pronto: grande attesa e grandi aspettative per l’edizione numero 50, quella della “crescita” e del miglioramento. È proprio questo l’obiettivo prefissato dall’amministrazione comunale, che con il sostegno della comunità di cittadini, delle associazioni e dei comitati spontanei può contare su una base salda e unita. La grande forza di Muravera sta infatti nella collaborazione di tutti per la riuscita di una festa preparata tutto l’anno. Un’unione che fa della Sagra degli Agrumi uno degli eventi più importanti della primavera isolana.