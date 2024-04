Muravera. Sagra degli Agrumi: il programma di domenica 28 aprile

Sfilata, rassegna del folklore e balli in piazza

Di: Redazione Sardegna Live

Manca pochissimo alla 50esima edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera. Un evento imperdibile, organizzato dal Comune di Muravera in collaborazione con la Pro loco “Murera”, che ogni anno segna l'inizio della stagione turistica nel territorio del Sarrabus.

“Il nostro obiettivo – ha detto nei giorni scorsi l'assessore comunale al Turismo, Matteo Plaisant - è far sì che la cinquantesima edizione della Sagra sia indimenticabile”.

Un evento “che celebra la ricchezza e la tradizione agrumicola del nostro territorio”, ha spiegato l’assessore, “che rappresenta un momento speciale per tutti e un'opportunità unica per i visitatori di immergersi nelle nostre radici culturali, per gustare i prodotti locali, ma anche un'opportunità per scoprire l'artigianato, la musica tradizionale e l'ospitalità di Muravera e del Sarrabus”.

La Sagra degli Agrumi si terrà dal 24 al 28 aprile. La domenica sarà la giornata clou, dedicata alla suggestiva sfilata con i gruppi Folk, le etnotraccas, i cavalieri, le amazzoni, la Banda Musicale G.Verdi di Muravera e le maschere tradizionali del carnevale. L’appuntamento in via Roma è alle ore 10:00. La Rassegna del Folklore avrà luogo in piazza Europa dalle ore 16:30.

Non mancherà l’assistenza per persone con disabilità durante la sfilata.

L’immancabile degustazione di prodotti tipici si svolgerà in questa giornata a Domu Mia, in via Speranza 68. Inoltre, si potranno visitare le meravigliose case storiche del paese, godere di esposizioni artigianali e di mostre.

Ma la Sagra degli Agrumi “non è solo la sfilata della domenica, ma importanti sono tutti gli eventi collaterali, che verranno inaugurati mercoledì 24”, come spiegato l’assessore Plaisant. Infatti, il programma è ricco e variegato.

Tra degustazioni, show cooking, mostre fotografiche e di pittura, tornei, laboratori, visite guidate e convegni, il 24 aprile in Piazza Europa, alle ore 17, si terrà l’esibizione musicale a cura del coro e dell'orchestra della scuola media.

Il 25 aprile alle 9 la gara podistica "Curri Murera”. Alle 21:30 in Piazza Europa sarà proiettato il film "Solo pietre" di Gabriele Carrus.

Il 26 aprile alle 15 la passeggiata divulgativa in lingua sarda e 21:30 il concerto di Piero Marras.

Il 27 aprile alle 21:30 la serata comico-musicale con "Gli autogol", sempre in Piazza Europa.