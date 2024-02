Ritrovata la custodia del premio di Angelina Mango

A ritrovarla sul palco dell'Ariston è stato il proprietario del teatro, Walter Vacchino

Di: Enrico Bessolo

Meno di una settimana fa la giovanissima Angelina Mango ha trionfato sul palco dell'Ariston con La Noia.

Tra incredulità, lacrime, interviste e gioia del momento, come spesso capita, è sfuggito qualcosa. E non una cosa qualunque: la custodia del premio del Festival appena conquistato !

È stata proprio Angelina a lanciare tre giorni fa l'appello social, divenuto virale: “ Ho un appello da fare. Stiamo cercando disperatamente la custodia del premio di Sanremo. Qualcuno ce l'avrà, ma partire così non è fattibile ", aveva detto mostrando il premio contenuto all'interno di una busta.

Finalmente ieri il mistero è stato risolto: mentre la cantante era ospite nel programma di Alessandro Cattelan viene aperto un collegamento con un signore, con la barba e gli occhiali, che si presenta come Walter Vacchino. Il nome potrà essere sconosciuto ai più (prima tra tutti Angelina!), ma la conversazione prosegue quando dice di essere proprietario -assieme alla sorella- del Teatro Ariston di Sanremo! “ Direi che avete fatto un ottimo investimento ” commenta Cattelan, per poi chiedergli che messaggio poteva riferire. “ Abbiamo trovato la custodia del premio di Angelina !” dice col sorriso, ricambiato da una emozionata Angelina. Era stata lasciata, al termine di Domenica In , sullo stesso palco ove le era stata consegnata qualche ora prima.

“ Ho avvisato lo staff di Angelina Mango ” ha spiegato Vacchino “ Quando ci diranno dove consegnarla la spediremo ”.