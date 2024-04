Per il fantino Andrea Atzeni vittoria a Sidney con dedica per Stefano Cherchi

Per lui, dopo la corsa, un lungo abbraccio con il papà, la mamma e la sorella del fantino scomparso

Di: Redazione Sardegna Live

Una vittoria speciale nella Sidney Cup per Andrea Atzeni, fantino originario di Nurri, che dopo aver vinto la prestigiosa corsa in Australia è corso ad abbracciare i familiari di Stefano Cherchi, il 23enne fantino sardo che ha perso la vita a 23 anni dopo due settimane di coma in seguito alla caduta da cavallo il 20 marzo scorso durante la riunione di corse al galoppo all’Ippodromo Thoroughbred Park.

“Questa vittoria è per Stefano Cherchi” la dedica commossa di Andrea. “È stato un colpo durissimo, insopportabile, per la famiglia e per tutti noi che gli volevamo bene”. Quindi la corsa ad abbracciare il papà di Stefano Cherchi, Sebastiano, la sorella Eleonora e la mamma, ancora in Australia a distanza di pochi giorni dalla terribile tragedia.