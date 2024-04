Sydney, attacco in un centro commerciale: "Almeno 6 morti accoltellati"

In ospedale anche un neonato con ferite d'arma da taglio. La polizia australiana ha ucciso l'aggressore

Di: Adnkronos

Attacco in un centro commerciale oggi a Sydney. Un uomo ha accoltellato diverse persone nello shopping center australiano Westfield Bondi Junction. Ci sarebbero almeno sei morti, mentre diverse persone sarebbero rimaste ferite nell'aggressione a opera di un uomo che è stato ucciso dalla polizia. In ospedale, secondo quanto riporta l'emittente Channel 9 anche un neonato con ferite d'arma da taglio. Lo scrive il Sydney Morning Herald citando proprie fonti mentre è ancora in corso l'operazione della polizia all'interno del centro commerciale. Centinaia le persone che erano all'interno dello shopping center e che sono state evacuate.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese è intervenuto su 'X' per commentare l'attacco con coltello avvenuto nel centro commerciale Bondi Junction a Sydney. ''Tragicamente, sono state segnalate numerose vittime e i primi pensieri di tutti gli australiani sono rivolti alle persone colpite e ai loro cari'', ha scritto. ''I nostri cuori sono rivolti ai feriti e offriamo i nostri ringraziamenti a coloro che si prendono cura di loro, nonché alla nostra coraggiosa polizia e ai primi soccorritori''.

La premier australiana ad interim del Nuovo Galles del Sud, Penny Sharpe, si è detta "scioccata'' per l'aggressione". "I miei pensieri e quelli del governo del Nuovo Galles del Sud sono in questo momento con le vittime, le loro famiglie e i primi soccorritori, così come con coloro che potrebbero aver assistito a questi eventi orribili" ha detto in una nota. "Ricevo aggiornamenti regolari dalla polizia del Nuovo Galles del Sud e dai servizi di emergenza, nonché dal Dipartimento del Premier".