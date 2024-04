Stefano Cherchi, lo struggente video-addio della fidanzata Brittany

La fidanzata del giovane fantino di Mores ha condiviso sui social un toccante video in cui ripercorre i momenti assieme a Stefano: "La vita non sarà più la stessa"

Di: Redazione Sardegna Live

"La vita non sarà più la stessa". Esordisce così sui social Brittany Fallon, fidanzata di Stefano Cherchi, il 23enne fantino di Mores morto dopo essere caduto da cavallo lo scorso 20 marzo durante la riunione di corse al galoppo all’Ippodromo Thoroughbred Park, in Australia.

Condividendo un video in cui compone un collage di foto che li ritraggono assieme, Brittany commenta: "Ti amerò per sempre, grazie per avermi mostrato il tipo di amore più appassionato che avrei mai potuto immaginare".

In sella ad Hasime, Stefano era in testa alla corsa, quando per cause ancora da accertare il cavallo è caduto disarcionando il giovane fantino e innescando un effetto domino che ha coinvolto altri due concorrenti, che non hanno riportato alcuna conseguenza.

Il 23enne ha invece riportato un trauma cranico e un'emorragia interna. Una volta stabilizzato è stato trasportato all’ospedale di Canberra, dove è rimasto ricoverato in coma farmacologico sino al 3 aprile, quando è stata diffusa la notizia della sua scomparsa.