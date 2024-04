Cagliari. Muore fra le fiamme della sua abitazione: vittima un 74enne

Inutili i tentativi di soccorso: l'uomo ha perso la vita nella sua casa a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma nella notte a Cagliari, dove a seguito di un incendio il 74enne Bruno Frau è morto nella sua abitazione. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno ricevuto la chiamata intorno alle 00:30.

Una squadra dal distaccamento cittadino è stata inviata in via San Rocco con un’autobotte, un Carro Autorespiratori ed una terna dalla sede Centrale del Comando di viale Marconi.

All'interno è stato rinvenuto il corpo privo di vita dell'uomo. Difficili le operazioni di messa in sicurezza vista la presenza quantità di materiale accatastato all’interno della casa, centinaia di giornali e rifiuti probabilmente accumulati da tempo.

Le operazioni di messa in sicurezza sono terminate intorno alle 6. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118, per il 74enne non c'era nulla da fare.