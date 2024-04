Nuoro. Lacrime e dolore per l'ultimo saluto a Ythan e Patrick | VIDEO

I funerali nella parrocchia di San Domenico Savio di Patrick Zola e Ythan Romano sono celebrati dal vescovo Antonello Mura

Di: Redazione Sardegna Live

La comunità di Nuoro si è riversata questa mattina presso la parrocchia di San Domenico per dare l'ultimo, commosso, saluto a e Patrick Zola e Ythan Romano, i due ragazzini di 15 e 14 anni morti nel crollo del solaio nella casa diroccata di via Dessanay, in cui stavano giocando il giorno di Pasquetta.

Nel video: Un lungo applauso e un lancio di palloncini bianchi accompagnano l'uscita dei feretri.

Nel video in basso l'arrivo dei feretri di Patrick Zola e Ythan Romano.

Il luogo dove è avvenuta la tragedia.

