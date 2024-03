In auto con 5 chili di marijuana, impiegata arrestata a Uta

La 36enne è stata fermata dai Carabinieri a un posto di blocco

Di: Redazione Sardegna Live

All’interno della propria auto nascondeva cinque chili di marijuana. Una impiegata di 36 anni di Uta è stata arrestata dai Carabinieri per detenzione e spaccio di droga.

Dopo una notte ai domiciliari, oggi la donna si è presentata in Tribunale per il processo per direttissima: è stata rimessa in libertà ma avrà l'obbligo di firma. La 36enne ieri sera stava transitando a bordo della sua Fiat 500 in una delle strade all'imbocco di Uta ed è stata fermata a un posto di blocco.

I Carabinieri le hanno chiesto i documenti e, visto che era nervosa, hanno deciso di perquisire l'auto: nel portabagagli hanno trovato alcuni sacchi che contenevano la marijuana. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza dello stupefacente.