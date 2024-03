Macomer, scontro frontale sulla 129: ferito trasportato in elisoccorso

Conducenti estratti dalle lamiere dei veicoli dai Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Scontro frontale alle ore 8:25 circa di oggi, martedì 26 marzo, sulla strada statale 129 al km 74, dove un'autovettura, per cause in fase di accertamento, ha invaso la carreggiata opposta andando a scontrarsi con un veicolo proveniente da quella direzione.

Intervento dei Vigili del Fuoco della squadra 7A del distaccamento di Macomer che hanno provveduto a estrarre i conducenti dalle lamiere e affidarli alle cure del 118. Per uno dei feriti è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportato all'ospedale di Sassari.

Sul posto anche Anas e Polizia.