Mercoledì a Macomer l’ultimo saluto a Riccardo Delrio

L’uomo ha perso la vita ieri sulla litoranea Alghero-Bosa. Il 23 aprile avrebbe compiuto 47 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Mercoledì mattina Macomer darà l’ultimo saluto a Riccardo Delrio, uno dei motociclisti morti nel terribile incidente avvenuto ieri sulla litoranea Alghero-Bosa.

I funerali si terranno alle 10:30 nella chiesa di San Pantaleo. L’intera comunità di Macomer è sotto choc per la tragedia che ha colpito una famiglia molto conosciuta in città. Riccardo Delrio avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 23 aprile. Lascia la moglie Loredana e la figlia di 12 anni che ieri viaggiava con lui, in sella alla moto, una Bmw che si è scontrata in maniera violenta contro un’altra due ruote di grossa cilindrata.

“Non ci sono parole per esprimere il grande dolore che Riccardo ha lasciato nel nostro cuore”, questo uno dei tanti messaggi pubblicati sui social dopo la tragedia.