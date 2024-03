Chiosco divorato dalle fiamme a Baia Sardinia

Ingenti danni alla struttura. Sul posto i Vigili del Fuoco di Arzachena

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alla mezzanotte di ieri, i Vigili del fuoco di Arzachena, col supporto di una autobotte da Olbia, sono intervenuti a Baia Sardinia, località Porto Sole, per l'incendio di un chiosco in riva al mare.

Ingenti i danni, nonostante l'intervento delle squadre che ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

Cause in corso accertamento, non si segnalano feriti. Sul posto anche i Carabinieri di Olbia.