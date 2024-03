Ancora un'auto in fiamme a Olbia: la 17esima in tre mesi

Allarme incendi nel capoluogo gallurese: a Olbia la diciassettesima auto in fiamme negli ultimi tre mesi

Di: Redazione Sardegna Live

E' ufficialmente emergenza incendi nel territorio di Olbia. Il bilancio delle auto distrutte dalle fiamme negli ultimi tre mesi sale infatti a 17.

Questa notte è toccato a una vettura parcheggiata nell'area del cantiere delle Ferrovie di Stato, nei pressi del passaggio a livello di via Porto Romano. Ancora da accertare l'origine dell'incendio, ma l'ipotesi più concreta sarebbe quella del dolo.

L'auto, in uso agli operai, era parcheggiata in via Nanni. Quando intorno alle 4 sono intervenuti i vigili del fuoco il mezzo era già distrutto.

Sulle cause del rogo indagano carabinieri ed esperti dei vigili del fuoco, in cerca di tracce che possano confermarne la natura dolosa.