Olbia, scontro fra due auto: ferita una donna

Intervento dei Vigili del Fuoco di Olbia nel primo pomeriggio di oggi in via E. De Nicola per un incidente stradale

Di: Redazione Sardegna Live

I Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 aprile, intorno alle ore 14:30 circa, in via E. De Nicola incrocio via Nervi per un incidente stradale .

Due sono le auto rimaste coinvolte nel sinistro , il conducente di una di esse è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto era presente anche la Polizia locale.