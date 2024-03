Cosa fare a Pasquetta in Sardegna? Ecco alcuni consigli

Alcuni consigli per trascorrere una gita fuori porta il 1 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

Il Lunedì dell’Angelo, più comunemente chiamato Pasquetta, quest’anno sarà il 1° aprile. Un giorno di festa da trascorrere con parenti e amici, magari approfittando della giornata per una gita fuori porta.

La Sardegna ci dà tanti spunti e idee per un pic nic immerso nella natura, una passeggiata lungo mare, un trekking in montagna. Ecco alcuni consigli (pagina in aggiornamento):

PASQUETTA IN MINIERA A MONTEVECCHIO – GUSPINI - Un tour storico-culturale alla scoperta di un ‘mondo fantasma’. Gli ingredienti ci sono tutti: divertimento, buon cibo, passeggiate e visite guidate, sia nei tanti fabbricati in superficie, che nelle gallerie visitabili nel sottosuolo. Luoghi di lavoro che, per tanto tempo, sono stati la più importante realtà mineraria italiana ed europea per l'estrazione del piombo. Vari grandi edifici e un'autentica galleria di estrazione mineraria, oltre che di carreggio, sono oggi musealizzati e fruibili turisticamente. SCOPRI DI PIÙ

MUSICA AD ARZACHENA - Al Parco Riva Azzurra di Cannigione, Mara Sattei e Clara saranno le protagoniste del concerto di Pasquetta organizzato dall'amministrazione comunale.

Lunedì 1° aprile, dalle 16 alle 20, nell'area di fronte al mare andrà in scena lo spettacolo delle due artiste tra le più amate dalla generazione Z. Con loro in scaletta per lo spettacolo sul mare di Cannigione ci sarà anche lo show di Paolo Noise, attore, conduttore, autore televisivo e dj della storica trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105.

SAGRA DELL’ARROSTO A CAGLIARI - Prima edizione della "Sagra dell' Arrosto" con capofila il maialetto e tante specialità, sia di carne che di pesce. L’appuntamento è al parco di Terramaini. Birre artigianali sarde, spettacoli e animazione gratuita per tutta la manifestazione, mercatino agroalimentare e artigianale.

Prima edizione dello "Spiedo d'oro" per incoronare “il miglior arrostitore” della manifestazione.

A PORTO TORRES FESTIVAL ROCK E MERCATINI - Lunedì 1° aprile nell’area intorno alla Torre Aragonese e nel centro cittadino di Porto Torres musica, mercatini, animazione, mostre e un festival rock. Un’intera giornata di eventi pensati per soddisfare tutti i gusti di adulti, ragazzi e bambini. L’evento prenderà il via ufficialmente alle 10 con l’apertura della grande area pedonale che per tutta la giornata ospiterà gli appuntamenti e le iniziative, finalizzate principalmente alla promozione del Golfo e dell’Isola dell’Asinara, fiore all’occhiello del territorio.

Nel pomeriggio si darà il via alla lunga maratona musicale del Festival Rock: alle 17, sul palco allestito nell’area intorno alla Torre Aragonese, saliranno i Tazenda seguiti poi, alle 18:30, dagli artisti del progetto Rezophonic di Mario Riso con Cristina Scabbia, Omar Pedrini, Eva Poles, Paletta, Gagno, Andy, Francesco (Fry) Moneti, Gagno e Garrincha, membri delle band tra le più rappresentative della scena musicale italiana e internazionale, quali Lacuna Coil, Timoria, Prozac +, Punkreas, Bluvertigo e Modena City Ramblers. Infine spazio alla musica di Dj Toky di Virgin Radio, alla consolle a partire dalle 20:30.

I Tazenda interromperanno le prove del nuovo tour per partecipare a questa importante occasione di musica e solidarietà e proporranno uno spettacolo speciale e inedito per Porto Torres. SCOPRI DI PIÙ SULL’EVENTO

A CASTELSARDO GLI AVION TRAVEL E FRANCESCO PIU – Saranno loro i protagonisti della ventunesima edizione di 'Pasquetta in musica', la tradizionale kermesse del Lunedì dell'Angelo con cui Castelsardo inaugura ufficialmente la stagione turistica.

La manifestazione avrà come epicentro la piazza centrale, dove a metà sera salirà sul palco il bluesman Francesco Piu, che ai piedi del castello dei Doria celebrerà i suoi vent'anni di attività in giro per il mondo. Poi toccherà al raffinato sound della band capitanata da Peppe Servillo, considerata dopo quarant'anni di successi un punto fermo nel panorama della musica d'autore italiana. Lo spettacolo inizierà alle 11:30 con diverse performance tra piazza della Misericordia e il bastione della Guardiola.

Tra gli altri suoneranno Carlo Doneddu, Steno Goup e To Be Free. All'ora di pranzo il consueto picnic sui prati degli Spalti Manganella, tra attività di animazione e giochi per i bambini. 'Pasquetta in musica' sarà anche l'occasione per visitare il Castello dei Doria, che ospita il Museo dell'Intreccio e dalle cui terrazze si può ammirare il Golfo dell'Asinara, i suggestivi vicoli del centro storico, l'Episcopio e le chiese di Santa Maria e Sant'Antonio Abate, oltre ai suggestivi sentieri che costeggiano il mare e uniscono il parco urbano di Lu Grannaddu a quello di Manganella, sormontati dalle antiche mura medievali.