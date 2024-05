Uta. Oltre un un chilo di cocaina in casa, coppia in manette

Operazione antidroga dei carabinieri nel Cagliaritano

Di: Redazione Sardegna Live

Mentre i carabinieri lo controllavano, avrebbe urlato nel tentativo di far capire alla compagna in casa di gettare la droga. Uno stratagemma che non sarebbe servito per evitate il sequestro dello stupefacente.

I carabinieri, infatti, hanno arrestato a Uta un 58enne e la compagna di 51 anni. I militari, secondo quanto riferito, hanno sequestrato 1,3 chili di cocaina.

Gli uomini dell'Arma, ricevute alcune segnalazione su una presunta attività di spaccio in una casa di Uta, hanno fatto scattare dei controlli. Hanno fermato l'auto con a bordo il 58enne che è apparso nervoso.

L'uomo durante la perquisizione ha iniziato a urlare nel tentativo di mettere in allarme la 51enne in casa. I militari sono subito intervenuti: è stata la stessa donna a consegnare la droga ai carabinieri. I due adesso si trovano in cella a Uta.