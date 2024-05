Sardegna: iniziata la stagione degli incendi. Oggi 5 roghi

Elicottero del Corpo forestale in azione a San Vito

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di cinque incendi registratisi sul territorio regionale, se ne segnala uno in particolare per la soppressione del quale il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, un proprio velivolo.

L'allarme è scattato a San Vito, in località San Priamo. Lo spegnimento delle fiamme è stato coordinato dal personale del Corpo Forestale di Muravera coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla base del CFVA di Pula.

Sono intervenute anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Villaputzu - Turri Motta e una squadra dei Vigili del fuoco di San Vito.

Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 18:30, resta sul posto il personale della pattuglia forestale per la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro.