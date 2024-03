Orune. Oggi l'ultimo saluto al piccolo Alessandro: i funerali alle 15

La comunità di Orune si stringerà nel dolore attorno alla famiglia del piccolo Alessandro, morto nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio a Orosei

Di: Redazione Sardegna Live

Si terranno oggi alle 15, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore ad Orune, i funerali del piccolo Alessandro Zamarripa Delgado, il piccolo di appena tre mesi che ha perso la vita nello schianto frontale avvenuto domenica pomeriggio sulla ss 125 a Cala Liberotto, vicino a Orosei. Nel terribile schianto coinvolte anche la giovane madre del bimbo, la 26enne Alessandra Farina, e un’amica di quest’ultima, Sara Carta.

La prima è fuori pericolo, dimessa dal Santissima Annunziata e rispedita a casa con qualche frattura alle gambe. Più delicata la situazione della seconda, che si trova ancora ricoverata presso l’ospedale di Sassari. Le due donne e il piccolo viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, quando si sono scontrati con una Golf. Alessandro, che viaggiava nei sedili posteriori, è stato sbalzato dall’abitacolo.

Uno choc per la comunità orunese, che si stringe attorno all’immenso dolore della giovane donna e della sua famiglia, piegata dall'improvvisa tragedia. Proclamato dalla sindaca Giovanna Porcu il lutto cittadino, con la chiusura al pubblico di uffici e servizi durante lo svolgimento delle esequie.

Cesar, il papà di origini messicane, ha fatto ritorno in Sardegna dopo essere partito dall’Irlanda, dove lavorava da diversi mesi. Dalla parrocchia fanno sapere che, per l’ultimo saluto al piccolo, i familiari riceveranno le condoglianze presso il cimitero.

Questo pomeriggio un’intera comunità si riunirà nel lutto e nel cordoglio per una giovane famiglia contorta dal dolore, nella memoria di Alessandro e della sua prematura scomparsa. “Ci stringiamo ai genitori e ai familiari con la preghiera – si legge nella nota della parrocchia – in questo momento di immenso dolore per tutta la nostra comunità”.