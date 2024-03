Riaperto al traffico il tratto della 131 Dcn all'altezza di Sedilo

Era stato chiuso per un dissesto provocato dalle piogge

Di: Redazione Sardegna Live

Riaperto questa sera al traffico il tratto di strada sulla 131 Dcn, altezza Sedilo, che era stato chiuso lunedì scorso, 11 marzo, a causa di un dissesto provocato dalle piogge intense dei giorni precedenti.

Lo fa sapere l'Anas. La 131 "Diramazione Centrale Nuorese" era stata chiusa in via precauzionale tra gli svincoli nord e sud di Sedilo, in direzione Nuoro.

Come spiegato dall'Anas sono state rimosse le precedenti deviazioni lungo la viabilità locale, ma permangono restringimenti.