Invasioni cinghiali nell'Oristanese: incontro per azioni di contrasto

Troppi i danni e i pericoli causati nelle ultime stagioni

Di: Redazione Sardegna Live

Si è tenuta oggi a Oristano la riunione convocata dalla Provincia per discutere sulle attività da mettere in campo per monitorare, e quindi contenere, le "invasioni" dei cinghiali che nelle ultime stagioni stanno creando numerosi danni alle colture, incidenti stradali e situazioni di pericolo per le comunità che vivono nell'area dell'Oristanese. Hanno presenziato all'incontro i rappresentanti del Corpo forestale e della Asl locale.

Gli interventi partiranno dalla zona del Sinis, in particolare da Cabras, dove lo stesso sindaco ha sollevato più volte la questione coinvolgendo le autorità competenti. All'incontro di oggi erano presenti tutti gli 80 coadiutori formati e autorizzati dalla provincia di Oristano a intervenire sul territorio. Ora si procederà all'individuazione delle aree più critiche e una rapida azione di contenimento a partire proprio dalla penisola del Sinis. Le attività, condotte in stretta collaborazione con Corpo forestale e Asl, coinvolgeranno anche agricoltori e allevatori nelle cui proprietà si porteranno avanti i depopolamenti.

"L'auspicio è che queste azioni di controllo e monitoraggio delle specie selvatiche - afferma il presidente di Confagricoltura Oristano, Tonino Sanna -possano contribuire a tutelare le attività agricole, ma anche la biodiversità delle nostre campagne, spesso minacciata dallo sviluppo fuori controllo di una popolazione animale rispetto a un'altra: il cinghiale infatti, se troppo diffuso, rischia di mettere a rischio la presenza di altri mammiferi o uccelli a partire dalle pernici fino alle lepri, passando per altre piccole specie di volatili".