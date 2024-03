Funghi: due persone intossicate a Sassari

Entrambi hanno consumato funghi di specie commestibili, ma cucinati in modo errato

Di: Redazione Sardegna Live

Due persone sono rimaste intossicate a Sassari nei giorni scorsi per aver mangiato funghi non coltivati. Fortunatamente sono stati salvati entrambi dai medici dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Si tratta di due episodi differenti che hanno riguardato un 33enne del sud Sardegna, a Sassari per lavoro, sentitosi male dopo aver consumato un piatto di funghi del genere Leccinum raccolti da un conoscente.

È una specie commestibile, ma deve essere preparati con particolari accorgimenti per evitare problemi: "Non devono essere consumati i gambi che risultano essere eccessivamente fibrosi e quindi poco digeribili", spiega la Asl di Sassari.

Il secondo caso ha coinvolto una donna di 29 anni di un paese dell'hinterland sassarese, che accusava forti crampi e disturbi gastrointestinali dopo aver mangiato dei Cantharellus, volgarmente chiamati Gallinacci, funghi commestibili e commercializzabili raccolti da un familiare in autunno e conservati in congelatore, ma non adeguatamente cucinati.

Alcune ore dopo il consumo, le due persone hanno manifestato sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale, dolori addominali violenti e nausea, che li hanno costretti a rivolgersi al Pronto soccorso. Per entrambi è scattato il protocollo da intossicazione da funghi. I medici, con la consulenza dei micologi della Asl, hanno trattato i pazienti, poi ricoverati e tenuti in osservazione per un'intera notte.

L'azienda sanitaria rinnova l'invito ai consumatori di funghi spontanei a contattare sempre il micologo della Asl prima di consumarli.