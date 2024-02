Schianto fra due auto a Noragugume: due persone in ospedale

L’incidente questa mattina poco dopo le 7:30 sulla Sp 33

Di: Redazione Sardegna Live

Violento scontro fra due auto a Noragugume, poco dopo le 7:30 di oggi, venerdì 23 febbraio. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, si è verificato lungo la Sp 33. in corrispondenza del bivio del paese.

Ad avere la peggio due passeggeri di un'utilitaria coinvolta, che sono stati trasferiti in ambulanza presso l’ospedale di Nuoro.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Macomer che, giunta sul posto, ha provveduto a soccorrere i feriti e a mettere in sicurezza lo scenario. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri di Dualchi.