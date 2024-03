Sestu. Sequestrate 30 tonnellate di pellet scaduto

Indagato titolare rivendita per frode in commercio

Di: Redazione Sardegna Live

In una rivendita a Sestu sono state sequestrate, dai carabinieri forestali del Nucleo Cites di Cagliari, trenta tonnellate di pellet scaduto. Il proprietario è stato denunciato per frode in commercio.

Il pellet, secondo quanto accertato dai militari, presentava una certificazione Enplus che risulta scaduta e di conseguenza non poteva essere venduto.

"Il materiale ceduto doveva essere distribuito e commerciato entro una determinata data - spiegano i carabinieri - mentre dai controlli effettuati è risultato che la distribuzione sarebbe avvenuta successivamente quando il materiale doveva essere già esaurito o smaltito".

Complessivamente sono stati sequestrati 2016 sacchi da 15 chili di pellet. Sono in corso ulteriori controlli nelle varie rivendite del Cagliaritano.

I carabinieri forestali ricordano l'importanza di controllare l'etichetta del prodotto, "in essa infatti sono presenti le informazioni essenziali quali potere calorifico, contenuto di ceneri e tasso di umidità che dovrebbero orientare la scelta del consumatore, inoltre dall'etichetta è possibile verificare se il pellet sia dotato di certificazione in corso di validità".