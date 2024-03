Cavalcata Sarda: aperti i termini per partecipare alla manifestazione

Associazioni, gruppi folk e cavalieri possono fare richiesta da oggi

Di: Redazione Sardegna Live

Le associazioni, gruppi folcloristici e gruppi di cavalieri e amazzoni interessati a partecipare alla 73ª edizione della Cavalcata Sarda da oggi e fino alla mezzanotte 16 marzo possono fare richiesta attraverso la piattaforma appositamente creata sul sito www.comune.sassari.it.

È necessario accedere alla sezione Servizi Online del sito web del Comune di Sassari. Per presentare la domanda è indispensabile essere in possesso di Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). "Richieste arrivate anticipatamente alla pubblicazione dell’avviso od oltre il termine non saranno prese in considerazione", fa sapere l'organizzazione. "Non saranno prese in esame richieste in forma cartacea o tramite pec".

"L’organizzazione della manifestazione è in capo al Comune di Sassari. La selezione dei gruppi, l’ordine di sfilata e di esibizione durante la Rassegna saranno a cura del direttore artistico individuato dall’Amministrazione. La selezione avverrà nel rispetto dei criteri di rotazione e di adeguata rappresentatività dei diversi territori della Sardegna. Per i gruppi selezionati sarà previsto un compenso secondo quanto indicato nell’avviso integrale. Per la richiesta di partecipazione alla rassegna dei canti e delle danze della domenica sera non è richiesta la compilazione di un modulo da allegare".

"All'interno del modulo online è possibile selezionare la tipologia "Rassegna" e inserire in appositi box le informazioni relative al tipo di esibizione e ai musicisti. Tutte le comunicazioni relative al procedimento saranno pubblicate sul sito www.comune.sassari.it, nella pagina "73a edizione della Cavalcata sarda, 12 maggio 2024 – Domanda di partecipazione alla sfilata e alla rassegna", e avranno valore di notifica a tutti gli effetti".

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare gli uffici del Settore Cultura e Turismo del Comune di Sassari (cultura@comune.sassari.it). Il Comune invita i gruppi interessati a visitare con frequenza il sito www.comune.sassari.it per rimanere aggiornati sull’esito del procedimento e su eventuali modifiche organizzative.