Comunali Sassari, Psd’Az: “Accordo programmatico col candidato sindaco Gavino Mariotti”

“Al fine di garantire alla città un’amministrazione all’altezza del suo prestigio culturale e politico”, si legge in una nota

Di: Redazione Sardegna Live

“Le sezioni di Sassari del Partito Sardo d’Azione, Marianna Bussalai; Futuro e

Indipendenza; Madrighe; Sport e Salute; Procurade e Moderare; Identidade; No potho reposare e Michele Columbu, individuano nel professor Gavino Mariotti, il candidato sindaco per la sottoscrizione dell’accordo programmatico – si legge in una nota - che valorizzi le idealità e le proposte sardiste, al fine di garantire alla città di Sassari un’amministrazione all’altezza del suo prestigio culturale e politico e che sappia restituire alla nostra città, insieme con i ruoli e le funzioni che tradizionalmente gli appartengono, la speranza di una vigorosa ripresa economica ed un’adeguata crescita sociale”.