Morta a 49 anni, Cabras piange Carla Matta

La donna si era sottoposta a un rischioso intervento chirurgico. Grande cordoglio nel centro dell’Oristanese

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Grande cordoglio a Cabras per la morte di Carla Matta, guida turistica di 49 anni. La donna è deceduta al Brotzu di Cagliari a quattro giorni da un rischioso intervento chirurgico non più rinviabile a cui era stata sottoposta, necessario per affrontare i suoi problemi di salute.

Era uscita dalla sala operatoria senza apparenti segni di peggioramento ma tra la scorsa notte e questa mattina c’è stato un improvviso peggioramento. Per comprendere le cause del decesso è stata disposta l’autopsia sul corpo della 49enne.

Carla Matta viveva da qualche anno a Oristano, dove si era sposata, ed era particolarmente conosciuta e apprezzata per via del suo lavoro di guida turistica nella Cooperativa Penisola del Sinis che gestisce le visite guidate al museo Giovanni Marongiu di Cabras e al sito archeologico di Tharros, a San Giovanni di Sinis.

“L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Carla, dipendente della Cooperativa Penisola del Sinis e da anni operatrice appassionata nella divulgazione dei beni culturali. Il sindaco e i consiglieri comunali si stringono alla famiglia” si legge in un post pubblicato sui social dal Comune di Cabras.