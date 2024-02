Nuova Terapia intensiva all'ospedale civile di Alghero

Le nuove strutture presentate oggi dalla Asl di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

Cinque posti letto di Terapia intensiva multidisciplinare e un posto letto di Semi-intensiva per garantire l'assistenza nel decorso post-operatorio dei pazienti destinati alla chirurgia elettiva complessa e alla chirurgia in emergenza, che prevede la gestione di pazienti instabili, e l'assistenza rianimatoria anche per pazienti che necessitano di monitoraggio e supporto specialistico ad alta tecnologia, provenienti da reparti di area medica e chirurgica, dal Pronto Soccorso o da altre strutture del territorio.

Le nuove strutture, realizzate al piano terra dell'ospedale civile di Alghero in via don Minzoni, sono state presentate oggi, venerdì 23 febbraio, dalla Asl di Sassari.

Assieme ai direttori generale, sanitario e socio sanitario dell'Asl di Sassari - Flavio Sensi, Vito La Spina e Annarosa Negri - hanno potuto visionare questa novità la responsabile della Struttura complessa di Anestesia e Terapia intensiva multidisciplinare, la professoressa Daniela Pasero, l'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, e altri rappresentanti istituzionali.

In seguito alla concessione del parere favorevole di compatibilità e funzionalità rilasciato dagli uffici regionali negli scorsi giorni, è stata nominata la commissione tecnica regionale che ha fissato per il 6 marzo l'audit per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento della struttura.

"Dopo oltre dieci anni di attesa, il mese prossimo la terapia intensiva curerà i primi pazienti", ha detto Sensi. "L'apertura del nuovo reparto è un traguardo importante, frutto della collaborazione tra Asl, Aou, Università e istituzioni", ha aggiunto.

Secondo il direttore generale, "il percorso risponde a tre esigenze: potenziare i posti letto di Terapia Intensiva del territorio, ottimizzare l'offerta sanitaria dell'azienda, dare giusta attenzione all'ospedale civile di Alghero e ai professionisti che ci lavorano".