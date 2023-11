Disagi per chi vuole viaggiare in Sardegna, “cancellato il volo”

Il disagio dei turisti che vogliono raggiungere la Sardegna per le vacanze 2024

Di: Redazione Sardegna Live

La situazione dei trasporti da e per la Sardegna non sembra migliorare. A segnalare un nuovo disagio, incontrato nel tentativo di raggiungere l’Isola, è la nostra lettrice Laura che ci scrive queste parole:

“Volevo segnalare un disservizio subito da turista. A settembre 2023 ho prenotato un volo, andata e ritorno, con EasyJet per Alghero da Milano-Malpensa per aprile 2024.”

“Il volo di andata è stato cancellato e ho visto che i voli si svolgono solo il lunedì da aprile a maggio. Addirittura, fino ad aprile non c'è alcun volo per l’aeroporto di Alghero”

Laura ha quindi provato a cercare un altro volo dall’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo: “Ma Ryanair, invece, non ha nessun volo programmato nonostante ci sia la possibilità di selezionare la tratta. Mi sembra scandaloso”.

“Penso a voi sardi: ma la continuità tanto decantata? Se uno ha bisogno di tornare a casa? Sono senza parole...” conclude la nostra lettrice.

La situazione più grave si registra nel nord Sardegna rimasta senza voli internazionali per la stagione invernale: a farne le spese gli areoporti di Alghero e Olbia. Per quest’ultima rimane una sola rotta, quella che collega la Costa Smeralda con Barcellona due volte alla settimana.



Cagliari, invece, registra ancora collegamenti trisettimanali per Siviglia, Barcellona e Londra a cui si aggiungono voli per Malta, Parigi, Bruxelles, Budapest e Cracovia. Ma ha anche registrato il taglio del volo da e per Dublino.