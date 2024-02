Regionali, per alcuni elettori a Sassari cambia la sezione per votare

Ecco tutte le informazioni per i cittadini residenti nel comune di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

In alcuni stabili adibiti a sede di seggi elettorali, per ragioni di efficienza e per facilitare i cittadini ad adempiere al proprio diritto-dovere di voto, l’Amministrazione comunale ha distribuito diversamente gli elettori in alcune sezioni: in questo modo ora ci sarà un numero di utenti simile in ciascuna.

Gli stabili restano gli stessi: i cittadini e le cittadine dovranno recarsi sempre negli stessi seggi, cambiano solo le sezioni. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’elenco delle sezioni interessate dalla rideterminazione dei numeri di elettori e gli indirizzi di residenza (le vie con i numeri civici) di questi ultimi. Le liste degli interessati saranno affisse e consultabili, il giorno delle elezioni, all’ingresso di ciascuna sezione.

Per sapere se si è tra coloro che sono nell’elenco, già da oggi è possibile chiedere informazioni all’Ufficio elettorale, al I piano di piazza santa Caterina, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Si può scrivere una mail a elettorale@comune.sassari.it oppure chiamare dalle 11 alle 13 (una volta terminato l’orario di apertura al pubblico) e il giovedì dalle 15 alle 17 i numeri 079279875 - 709 - 747 - 760 – 873.

Per Punto Città, in corso G.M. Angioy, è possibile scrivere a puntocitta@comune.sassari.it o chiamare i numeri 079/279885 - 869 - 857 - 883 - 867 - 880 - 882 - 934 - 832 – 860 dalle 12 alle 13.30, dal lunedì al venerdì e il giovedì dalle 15 alle 17; per il Punto Città di Li Punti, in corso Giordano Bruno, scrivere a puntocitta2@comune.sassari.it oppure chiamare i numeri 079279948 – 998 negli stessi orari degli uffici di corso Angioy.