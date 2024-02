Incendio in casa a Quartu: una donna intossicata

L'incendio divampato in un'abitazione in via Germania

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna è rimasta lievemente intossicata in seguito all'incendio divampato in una casa danneggiata da fumo e fuoco a Quartu Sant'Elena.

E' il bilancio delle fiamme che hanno interessato questo pomeriggio un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Germania. Il rogo, provocato da cause accidentali, è divampato poco prima delle 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della Compagnia di Quartu.

La proprietaria dell'abitazione è stata soccorsa dai vigili del fuoco che l'hanno portata all'esterno e affidata alle cure del 118 per una lieve intossicazione. Non sarebbe grave. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l'abitazione.