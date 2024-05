Quartu. Una giornata al mare conclusa in tragedia: addio a Nicola Perra

Il 23enne di Sinnai ha perso la vita nel caldo pomeriggio di ieri in un drammatico incidente

Di: Alessandra Leo, foto dal web

Le prime passeggiate al mare, i primi pomeriggi caldi con il sole che inizia a scottare e la pelle che profuma di salsedine. È morto dopo una giornata spensierata e in compagnia, Nicola Perra, 23enne di Sinnai.

Il giovane, nel pomeriggio di ieri, domenica 5 maggio, ha perso il controllo della propria moto uscendo fuori strada sul litorale in via Leonardo da Vinci a Quartu. Uscito fuori dalla carreggiata, il mezzo ha preso fuoco dopo essersi schiantato contro un cartello stradale.

Per il 23enne non c'è stato niente da fare. Sul posto, oltre si soccorritori del 118, sono giunti gli agenti del commissariato di Quartu e della polizia locale. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di alcuni suoi amici che viaggiavano su altri veicoli.

Un altro giovane che perde la vita durante un weekend sulle strade sarde, un altro paese in lutto che piange per una persona piena di sogni e desideri per il futuro che va via troppo presto.