Gonnesa, arrestato un 53enne per spaccio di droga

In casa marijuana e hashish: scattano le manette

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia di Stato, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto un uomo di 53 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella mattinata di mercoledì, a Gonnesa, gli agenti del Commissariato di Iglesias hanno individuato un uomo di 53 anni, originario del posto già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti. Gli agenti hanno quindi proceduto al suo controllo, durante il quale lo stesso avrebbe manifestato segni di nervosismo.

La perquisizione sulla sua persona, estesa anche al domicilio, avrebbe consentito di rinvenire circa 1,9 kg grammi di marijuana e circa 46 gr di hashish e altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il 53enne è stato arrestato così in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, come disposto dal Pubblico Ministero, trasferito presso la casa circondariale di Uta, in stato di custodia cautelare.