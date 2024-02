A Norbello la 5a edizione del Carnevale del Fumetto

I fumetti di Bepi Vigna e i disegni di Davide Deidda, poi l'inaugurazione della nuova collana dedicata al fumetto sardo: ecco il programma

Di: Giammaria Lavena

A Norbello si rinnova l’appuntamento con il Carnevale del Fumetto e del Cartone Animato, giunto alla sua 5a edizione, in collaborazione con l'UPD Norbello Calcio e la Pro Loco Norbello. Per l’occasione è stato predisposto un ricco programma. Si partirà sabato 10 febbraio, dalle ore 14:30 nell’area adiacente al MIDI, dove partirà la sfilata di carnevale con l’animazione di Gurdulù Teatro. Durante la manifestazione l’A.T. Pro Loco Norbello, presso piazza del Monumento, organizzerà la tradizionale “zippolata”, e dalle ore 19 la favata. Al termine della sfilata, presso il salone Bianca Miselli si svolgeranno le premiazioni per le maschere iscritte alla competizione. La festa proseguirà con dolci fritti, l’accompagnamento musicale di Matteo Scano e il punto ristoro a cura dell’UPD Norbello.

La festa continua domenica 11 febbraio, dalle ore 16 presso il Centro di Aggregazione, dove il CAS organizzerà i balli di carnevale. Martedì 13 febbraio, dalle ore 15:30 si terrà il Ballo dei Bambini. Il ricco programma carnascialesco si chiuderà giovedì 15 febbraio, alle ore 18 presso il MIDI, con la presentazione del fumetto Antonino Meda a cura di Bepi Vigna, e con i disegni di Davide Deidda. Saranno presenti gli autori Dario Majore delle Edizioni Taphros e Giacomo Medas, figlio del celebre attore. Il fumetto inaugura una nuova collana dedicata al “fumetto sardo”, e lo fa coniugando la freschezza del linguaggio delle immagini con la tradizione culturale dell’isola. Antonino Medas è unanimemente considerato dalla critica nazionale “il più grande attore espresso dal teatro sardo”.

Il suo ricordo sarà anche l’occasione per analizzare la maschera di Ziu Paddori, personaggio da lui interpretato con successo in diverse occasioni. L’amministrazione ringrazia, per l’occasione gli sponsor che hanno contribuito alle premiazioni: ARION Caseificio Artigianale, ASD Guilcier Team la città, Camping Nuraghe Ruiu, Damadelguilcier e ASD Sea Wreck, Farmacia Manis Norbello, L'angolo dei golosi, L'Avvelenata_ La Taverna Dei Cantautori Italiani, Long Stone Pub, Macelleria Fabiano e Filippo, Panificio Su Framentazu, Parruccheria di Rita Medda, Pizzeria Trattoria Il Buongusto, S’Adde Lentorada, The Sword Pub , Vicino a Te.

“Il Carnevale del Fumetto giunge alla sua quinta edizione e si caratterizza come una manifestazione che coinvolge tutte le fasce d'età, le associazioni e diverse realtà aggregative del paese. Quest'anno – fa sapere l’amministrazione comunale – un ringraziamento particolare è dedicato alle attività commerciali e di servizi presenti a Norbello, le quali hanno positivamente aderito alla manifestazione mediante sponsor che costituiranno ricche premiazioni per le maschere partecipanti. La sfilata è il momento saliente dell'intero programma, ideata per le famiglie e i bambini, e alla quale prendono oramai parte anche adolescenti e adulti. Un sano divertimento che invade le strade con una tematica generale comune, il fumetto e il cartone animato, declinata in molteplici travestimenti di gruppo e di singoli”.