Fallita rapina a Santa Giusta, uno dei banditi condannato per omicidio

Il complice aveva ucciso un gioielliere durante un colpo

Di: Redazione Sardegna Live

Era in affidamento in prova ai servizi sociali in una comunità in provincia di Cagliari ed era stato già condannato per l'omicidio di un gioielliere, avvenuto durante una rapina a Brescia nel 1999, il 48enne fermato dai carabinieri di Oristano quale complice della tentata rapina ai danni della filiale della Banca di Arborea avvenuta il 2 febbraio scorso a Santa Giusta.

L'uomo è stato bloccato lunedì sera mentre tentava di imbarcarsi su un traghetto diretto a Civitavecchia, ma i carabinieri erano sulle sue tracce. Dopo l'arresto del primo rapinatore, catturato il giorno stesso del colpo fallito grazie all'intervento di un carabiniere in pensione che si trovava all'interno della banca, i militari hanno prima individuato l'abitazione del fuggitivo a Serramanna, poi hanno seguito i suoi spostamenti bloccandolo in porto a Cagliari prima dell'imbarco sul traghetto per Civitavecchia.