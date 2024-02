Punto nascita di Lanusei. L’Asl chiarisce: “Nessuna chiusura definitiva”

In una nota si fa riferimento alle difficoltà in tutta la Sardegna a reclutare i pediatri necessari per coprire le esigenze dell’intero territorio

Di: Redazione Sardegna Live

«Non c’è alcuna chiusura definitiva del Punto nascita dell’ospedale di Lanusei». Sono queste le precisazioni dell’azienda socio-sanitaria ogliastrina, in merito alle notizie pubblicate oggi su alcuni organi di stampa.

«In Sardegna – spiegano dalla Asl - esiste un’obiettiva difficoltà a reclutare i pediatri necessari per coprire le esigenze dell’intero territorio. Una carenza che, come noto, riguarda anche il nostro Punto nascita. Per far fronte a questo problema – prosegue la nota - Ares Sardegna sta bandendo regolarmente dei concorsi con l’obiettivo di reperire gli specialisti mancanti».

«Nonostante le problematiche descritte - concludono dall'Azienda – non c’è alcuna volontà, né disposizione che vada nella direzione di chiudere in maniera definitiva il Punto nascita in Ogliastra, anche per via della sua peculiare posizione geografica».