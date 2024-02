Tempio. Assunta come nuova parrucchiera ruba soldi e telecamera

Una 60enne è stata denunciata per furto aggravato

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Tempio Pausania hanno denunciato una donna di circa sessant’anni per furto aggravato perpetrato all’interno di un’attività commerciale.

Gli agenti erano intervenuti presso un centro estetico all'interno del centro commerciale "Galleria Valentino", dove qualcuno, dopo essersi introdotto nei locali interessati, aveva fatto accesso all'esercizio nel quale sono spariti una telecamera e circa 820 euro.

Gli operatori hanno proceduto dunque ad esperire tutti gli accertamenti e, dopo aver visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza, hanno riconosciuto una donna di circa sessant'anni che qualche giorno prima aveva risposto ad una inserzione pubblicata dai gestori dell'attività per coprire un posto da parrucchiera.

In particolare, la stessa sarebbe entrata nell'esercizio utilizzando le chiavi che gli erano state consegnate il giorno prima dalla titolare e avrebbe commesso il furto. La sessantenne, gravata da numerosi precedenti anche specifici di polizia e penali, al termine delle formalità di rito è stata convocata presso gli uffici del Commissariato e denunciata in stata di libertà per furto aggravato.