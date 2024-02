Villa Certosa in vendita: la richiesta dei figli di Berlusconi

La residenza in Sardegna dell'ex premier messa in vendita dai figli

Di: Redazione Sardegna Live

I figli di Silvio Berlusconi hanno concordato di vendere Villa Certosa, la residenza del Cavaliere in Sardegna, per 500 milioni di euro. E' quanto si legge oggi in prima pagina nel Financial Times, che cita tre persone a conoscenza dell'operazione.

Tra i possibili acquirenti ci sarebbero miliardari arabi, statunitensi e gruppi alberghieri internazionali. La vendita non sarà pubblicizzata, sottolineano le fonti, e le visite dovrebbero cominciare questo mese.

Una delle fonti ha commentato che il prezzo richiesto attualmente è superiore alla somma che la famiglia si aspetta dalla vendita (nel 2021 la villa era valutata 260 milioni). Il giornale sottolinea inoltre che Villa Certosa era stata messa sul mercato già nel 2010 e nel 2015, ma Berlusconi aveva sempre smentito le indiscrezioni.

Ancora il Ft riferisce che l'ex premier aveva rifiutato un'offerta di 500 milioni di euro nel 2015 da parte della famiglia reale saudita, che già in precedenza aveva cercato di acquistare la proprietà.