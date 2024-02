Quartucciu. Per il detenuto un pacco con 2cellulari e droga

La spedizione è stata intercettata dalla polizia penitenziaria

Di: Redazione Sardegna Live

Un pacco con dentro due microcellulari e della droga è stato intercettato dagli agenti della polizia penitenziaria nel carcere minorile di Quartucciu.

A darne notizia il segretario generale della Fns-Cisl Sardegna Giovanni Villa. "Non capiamo come ragionino alcuni familiari – sottolinea il sindacalista - che inviano ai figli minori in carcere oggetti e sostanze non consentite. Invece di aiutare i figli detenuti e l'Amministrazione penitenziaria nel percorso rieducativo continuano come se nulla fosse in spregio alle leggi".

I cellulari e la droga erano stati spediti per posta a un detenuto: gli agenti penitenziari si sono insospettiti e hanno deciso di verificare il contenuto del pacchetto prima con lo scanner, poi lo hanno aperto scoprendo cosa c'era dentro.