Cagliari. Tenta di sottrarsi a un controllo: arrestato per spaccio di droga

Gli Agenti della Squadra Volante lo hanno sorpreso con 34 involucri di plastica contenenti cocaina ed eroina

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia, durante i servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto un 42enne accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella tarda serata di ieri, gli Agenti della Squadra Volante sono intervenuti in Via Bosco Cappuccio in quanto alcuni residenti avevano segnalato delle persone che forzavano la porta di ingresso di un’abitazione privata con il probabile intento di occupare abusivamente la casa.

Sul posto i poliziotti – come da loro riferito - hanno accertato che il figlio della proprietaria, insieme ad altre persone, stavano sostituendo la porta di ingresso perché malfunzionante. Durante il controllo delle generalità delle persone presenti, gli agenti hanno notato un uomo che si allontanava verso una delle camere con l’intento di sottrarsi al controllo.

L’uomo è stato bloccato e identificato e durante la perquisizione personale sono stati rinvenuti, ha spiegato la Polizia, occultati all’interno del marsupio, 34 involucri di plastica contenenti della sostanza stupefacente polverosa tipo cocaina ed eroina per un peso totale di circa 10 gr. e la somma di 300 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

La perquisizione è stata successivamente estesa anche al domicilio dell’uomo, dove non è stata trovata droga.

Il 42enne, con diversi precedenti di polizia, è stato accompagnato negli Uffici della Questura.