Ryanair annuncia l’operativo record estivo per Cagliari: 39 rotte

Tre aeromobili (300 milioni di dollari investiti), 39 rotte e oltre 2.300 posti di lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Europa e Italia, ha annunciato oggi (1° febbraio) il suo nuovo operativo record su Cagliari per l’estate, con oltre 400 voli settimanali su 39 rotte verso destinazioni per city break come Londra, Madrid e Vienna o mete soleggiate come Malta, Palma e Valencia. Ryanair baserà tre aeromobili B737 presso l'aeroporto di Cagliari – un investimento da 300 milioni di dollari – creando 90 posti di lavoro ben retribuiti per piloti, personale di cabina e ingegneri.

I NUMERI - L’operativo di Ryanair per l’estate 2024 su Cagliari includerà 39 rotte totali, tre B737 a Cagliari (300 milioni di dollari investiti), più di 400 voli settimanali (il più grande operativo estivo di sempre), oltre 2.300 posti di lavoro.

Ryanair trasporterà tre milioni di passeggeri da/per Cagliari, offrendo ai suoi cittadini/visitatori la più ampia scelta e le tariffe più basse per prenotare city break e vacanze al sole con 39 destinazioni tra cui scegliere.

LA RICHIESTA ALLA REGIONE - C'è un'opportunità per la Sardegna di garantire una crescita accelerata dei passeggeri durante tutto l'anno, a condizione che il governo della regione Sardegna riduca i costi di accesso ed elimini la tassa comunale che ostacola la crescita e si traduce in una grave carenza di connettività e scelta nella stagione invernale. A condizione che il governo della regione Sardegna elimini l’addizionale municipale, Ryanair è pronta a rispondere portando due milioni di passeggeri in più in Sardegna all'anno (+50% di crescita) e aprendo una nuova base aerea nel Nord della Sardegna creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro. "Ciò porterebbe a una crescita del turismo e della connettività per la Regione su base annuale, come abbiamo fatto a Trieste, dove abbiamo lanciato una nuova base "Gamechanger" (100 milioni di dollari di investimento) e aggiunto una crescita del 50% della connettività a seguito della decisione della Regione Friuli Venezia Giulia di eliminare l’addizionale municipale."

LE OFFERTE - Per celebrare l’operativo di Cagliari per l’estate, Ryanair ha lanciato una promozione di tre giorni con tariffe a partire da 24,99 euro in vendita solo su ryanair.com.

A Cagliari, Jason McGuinness di Ryanair ha dichiarato:

"In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia e a Cagliari, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record per Cagliari per l’estate, con 39 rotte, offrendo ai cittadini/visitatori di Cagliari ancora più scelta per le loro vacanze estive alle tariffe più basse d'Europa.

Tuttavia, c'è un'opportunità per la Sardegna di garantire una crescita accelerata dei passeggeri e del turismo nei prossimi 5 anni, a condizione che il governo della regione Sardegna abolisca l'eccessiva addizionale municipale che sta ostacolando la crescita della connettività e del settore turistico dell'isola.”

IL CASO TRIESTE - A seguito della recente decisione della Regione Friuli-Venezia Giulia di abolire l’addizionale municipale a partire dal 1° gennaio 2024, Ryanair ha inaugurato una nuova base a Trieste e ha aggiunto una crescita del 50% per l'estate '24 che si inserisce in una visione complessiva condivisa per ridurre i costi di accesso e raddoppiare sia i passeggeri che il turismo in entrata nei prossimi 5 anni.

Ora tocca al governo della regione Sardegna eliminare l’addizionale municipale che non esiste in isole turistiche simili come le Canarie, le Baleari, Cipro o Malta, poiché “Questa tassa eccessiva sta ostacolando la crescita della connettività e dell'industria turistica dell'isola. Se l’addizionale municipale verrà abolita, Ryanair è pronta a rispondere come abbiamo fatto a Trieste accelerando la connettività e la crescita del turismo nell'isola, aggiungendo oltre 2 milioni di passeggeri in più all'anno (+50% di crescita), lanciando una nuova base nel Nord della Sardegna, creando oltre 1.500 nuovi posti di lavoro e lanciando nuove rotte verso mercati chiave come Germania, Francia, Regno Unito e paesi nordici. Per celebrare l’operativo estivo a Cagliari, Ryanair ha lanciato una promozione speciale di 3 giorni con tariffe a partire da 24,99 euro solo su ryanair.com".

Marino Piga, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha commentato:

“L’ottima performance registrata nel 2023 dalla compagnia irlandese nel nostro scalo è la conseguenza di un accordo pluriennale che rafforza la partnership con Ryanair e che, in prospettiva futura, ci vedrà impegnati a crescere ancora insieme, sia in termini di network che di frequenze. Anche grazie alla presenza della base operativa a Cagliari, Ryanair nel 2023 ha fatto viaggiare circa 2.700.000 passeggeri da e per il capoluogo sardo. Questo risultato consente di guardare con ottimismo alla crescita dello scalo”.