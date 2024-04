Tennis, Federico Salomone arriva al Superchallenger 175 di Cagliari

Federico Salomone, del Tennis Club Terranova di Olbia, ha guadagnando il pass per il Superchallenger 175 di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Il tennista romano 23enne Federico Salomone, del Tennis Club Terranova di Olbia, ha vinto l'Open sardo a Monte Urpinu guadagnando il pass per il Superchallenger 175 del Tennis Club Cagliari che inizierà lunedì 29 aprile, battendo il padrone di casa Alberto Sanna in due set, 6-2, 7-5.

Il torneo con 16 partecipanti (riservato a giocatori italiani tesserati nella sola Sardegna) metteva in palio una wild card. Il 2.2 laziale, numero 1.480 della classifica Atp, era il favorito della vigilia e ha confermato i pronostici grazie a tre vittorie: mercoledì contro Carlo Cataldi, giovedì al long tie-break decisivo contro il piemontese Giacomo Crisostomo (tesserato al Tc Cagliari) e nella mattinata di oggi contro Sanna, vincitore dell'edizione 2023. Sanna è andato vicino al bis: ha fatto fuori prima la seconda testa di serie Vito Dell'Elba e poi la terza Niccolò Dessì. In finale però, la vittoria di Salomone che lunedì avrà così l'opportunità di scendere in campo nel un tabellone di qualificazione di altissimo livello.

A rappresentare la Sardegna ci sarà anche l'algherese Lorenzo Carboni, anche lui beneficiario di una wild card. Ancora incertezza per Berrettini dopo il forfait di Madrid: anche per lui è pronto l'invito per allenarsi, giocando partite vere, in vista degli Internazionali di Roma. Rispetto alla entry list cancellati Luca Nardi e Dusan Lajovic. Al loro posto Daniel Elahi Galan e Botic Van de Zandschulp