Calcio: il Cagliari vola a Genova senza Viola

Nicolas Viola, principale cannoniere rossoblù della stagione, non partirà con il Cagliari per la sfida contro il Genoa

Di: Sabrina Cau

Nicolas Viola, principale cannoniere rossoblù della stagione, non partirà con il Cagliari per la sfida a Genova di lunedì alle 20:45, a causa di una distrazione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Ranieri, che già deve fare a meno dello squalificato Luvumbo, perde quindi anche uno dei suoi giocatori più in forma: quest'anno il numero dieci calabrese ha realizzato cinque gol, sempre partendo dalla panchina.

L'ultima rete di Viola è quella che lo scorso 14 aprile ha fissato a San Siro il risultato sul 2-2 nella sfida contro l'Inter. Per il mister un'arma in meno per cambiare la partita in corsa. Per la sostituzione di Luvumbo sarà ballottaggio tra Oristanio e Lapadula.