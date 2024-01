Assalto portavalori. Cgil: "Subito un confronto sulla sicurezza"

"Riportare le nostre strade, i nostri territori, a una condizione di normalità"

Di: Redazione Sardegna Live

"E' urgente istituire subito un tavolo di confronto nelle prefetture per affrontare il tema della sicurezza degli operatori della vigilanza privata che operano nelle nostre strade in condizioni di elevato rischio". Lo chiede la segretaria regionale Filcams Cgil Nella Milazzo esprimendo preoccupazione per l'ennesimo assalto a un furgone portavalori, stamattina, al bivio per Siligo sulla strada statale 131 in provincia di Sassari.

"Continuiamo a chiedere un maggior riconoscimento professionale e rivendicare condizioni di sicurezza e di qualità", ha detto la segretaria Filcams evidenziando che "quanto accaduto stamattina, con le guardie giurate ferite e il rischio potenziale che accadesse l'irreparabile, deve far riflettere tutti e portare a un confronto per riportare le nostre strade, i nostri territori, a una condizione di normalità".