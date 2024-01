Alghero, boom di presenza all’IPIA

Venerdì 2 febbraio 2024 un nuovo Open Day: “L’IPIA Alghero Siamo Noi”

Di: Redazione Sardegna Live

È boom di presenze all’IPIA di Alghero. Sono giorni intensi all’Istituto Professionale, frequentato con entusiasmo dagli alunni delle scuole secondarie di primo grado che si apprestano in questi mesi a scegliere la scuola del loro futuro.

I recentissimi dati forniti da Eduscopio – Fondazione Agnelli di Torino, Edizione 2023/2024, hanno vantato le performance ottenute dall’IPIA Alghero, riscontrando, come riporta l'istituto scolastico, "un’altissima percentuale dei diplomati che nell’arco di due anni, dopo il diploma, approdano a un lavoro stabile e nel settore desiderato. La scuola è diventata un importante riferimento per le aziende che operano nel territorio algherese: spesso investono nella stessa scuola tenendo workshop formativi. L’obiettivo è far conoscere agli alunni il ventaglio di sbocchi professionali richiesti dal mercato e, allo stesso tempo, individuare precocemente giovani studentesse e studenti da reclutare in futuro".

Il prossimo venerdì, 2 febbraio, all’IPIA di Alghero, presso la sede di via Luigi Nono (ex via Don Minzoni 135), dalle ore 16:00 alle ore 20:00 si terrà l’Open Day denominato “L’IPIA Alghero Siamo Noi”.

Presenti all’evento i diplomati della stessa scuola che si sono affermati nel lavoro a seguito del titolo di studio conseguito presso l’Istituto Professionale di Alghero.

Racconteranno ai giovani alunni e alle rispettive famiglie del percorso che ha consentito loro di realizzarsi come professionisti, installatori, metalmeccanici, tecnici dei settori legati all’elettronica e alle telecomunicazioni, meccanici specializzati, manutentori e assistenti tecnici, settore nautico e forze dell’ordine, che rappresentano alcuni dei settori che identificano le prospettive degli studenti dell’IPIA di Alghero.

Contemporaneamente sarà possibile visitare la scuola e i futuri alunni potranno anche sperimentare alcune esperienze didattiche accompagnati dagli studenti tutor.

Chiamando la sede dell’IPIA di Alghero al numero 079951106 sarà inoltre possibile fissare un appuntamento per procedere all’iscrizione per l’anno scolastico 2024/25, assistiti dallo stesso personale scolastico.