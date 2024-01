Polizia. Il nuovo Vicario del Questore di Oristano è Giacinto Mattera

Lascerà la Questura di Cagliari per trasferirsi a quella di Oristano

Di: Redazione Sardegna Live

Dal prossimo 29 gennaio il Primo Dirigente della Polizia di Stato dr. Giacinto Mattera lascerà la Questura di Cagliari per trasferirsi a quella di Oristano, ove gli verranno conferite le funzioni di Vicario del Questore.

Mattera, nell’Amministrazione della P.S. dal 1987, dopo aver frequentato il corso di formazione quadriennale per Funzionari di Polizia presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, è stato assegnato, nel 1992, alla Questura di Milano dove ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto presso diversi Uffici di quel capoluogo, tra cui l’UPGSP e Commissariati di città. Nel 1995 è stato trasferito a Cagliari, presso l’allora istituendo XIII Reparto Mobile “Sardegna”. Nel settembre del 2000 è assegnato alla Questura di Cagliari, con l’incarico di Funzionario addetto dell’Ufficio di Gabinetto. Nel suo curriculum si annovera anche un’esperienza all’estero, in particolare nel 2001 viene inviato in Albania, nell’ambito di una Missione Italiana Interforze di Polizia.

Al suo rientro a Cagliari è stato nominato Dirigente dell’Ufficio per l’Immigrazione e gli Stranieri e successivamente Dirigente del Commissariato di PS di Quartu Sant’Elena.

Nel 2014 è stato designato Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Sassari, mentre nel 2017 viene promosso Primo Dirigente e assegnato alla Sezione della Polizia Stradale di Nuoro.

Nel 2020, viene trasferito presso il Compartimento Polizia Stradale “Liguria”, dove ha diretto la Sezione Polizia Stradale di Genova.

Nel gennaio 2022 rientra nuovamente in Questura, a Cagliari, con l’incarico di Dirigente della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione.