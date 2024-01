Salvini a Cagliari: minuto di silenzio per Riva e operaio morto

Il vicepremier all'evento del Mit. Uil chiede un incontro

Di: Redazione Sardegna Live

È cominciato con un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva e di Raffaele Massa, l'operaio morto questa mattina al porto canale di Cagliari, l'evento "L'Italia del sì" cui partecipa il ministro delle Trasporti Matteo Salvini.

"Più che il campione, Cagliari e la Sardegna stanno ricordando l'uomo - ha sottolineato il vice premier al suo arrivo nella sala dell'hotel Regina Margherita - e per questo oltre al minuto di silenzio per lui aggiungo, anche se magari non sarà sulle prime pagine dei giornali, che proprio questa mattina è morto un operaio nel porto canale di 50 anni, Raffaele Massa".

"Visto che stiamo parlando di futuro - ha aggiunto prima del ricordo -, la sicurezza sul lavoro deve essere assolutamente centrale per il pubblico e per il privato, ma morire sul lavoro a 50 anni è qualcosa che nel 2024 non si può accettare senza reagire e senza intervenite com ogni mezzo necessario".

Salvini è arrivato a Cagliari nel primo giorno ufficiale di campagna elettorale per le regionali del 25 febbraio. In prima fila il candidato del centrodestra di Fdi, Paolo Truzzu, gli alleati del Psd'Az con il presidente della Regione Christian Solinas e l'assessore dei Trasporti Antonio Moro, con i colleghi di giunta Valeria Satta, Anita Pili, Pierluigi Saiu. In forza la Lega sarda, con in testa il coordinatore regionale Michele Pais e i consiglieri regionali.

"Vista la odierna presenza del ministro delle Infrastrutture a Cagliari chiediamo a Matteo Salvini un incontro per manifestare la nostra preoccupazione per gli incidenti mortali che si stanno verificando soprattutto nel settore dei porti, sempre più colpito da questi eventi luttuosi".

Lo afferma il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca in relazione all'incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina al Porto Canale di Cagliari in cui ha perso la vita un lavoratore di 50 anni.

"Come Uiltrasporti portiamo avanti la campagna Zero morti e riteniamo doverosa questa campagna di civiltà contro gli infortuni e le morti sui posti di lavoro - conclude Zonca -. Per questo attendiamo una convocazione del ministro Salvini".