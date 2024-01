Austis. Crolla un solaio nella ex scuola elementare

Di: Redazione Sardegna Live

Paura ad Austis, nel Nuorese, per il crollo di un solaio nella ex scuola elementare di via Vespucci, in un'ala da tempo non adibita a lezioni ma usata per fini ludici. L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 15:30.

Fortunatamente non si sono registrati vittime né feriti: al momento del crollo infatti i locali erano vuoti perché le lezioni di musica si stavano svolgendo in un'altra ala della scuola.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Sorgono e della sede centrale di Nuoro, tutti impegnati nel ripristino della sicurezza dell'edificio e a valutare le possibili cause del cedimento della copertura. Nel luogo del crollo anche i carabinieri di Teti e i tecnici del Comune di Austis.