Tragedia a Porto Torres, 16enne muore in casa

Fatale un malore. Nonostante l’intervento degli operatori del 118 per la giovane non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Incredulità e dolore a Porto Torres per la tragica morte della 16enne Marika Soru. La giovane avrebbe accusato un improvviso malore nella sua abitazione che sarebbe stato fatale.

Immediata la richiesta di soccorso da parte dei familiari ma nonostante il pronto intervento degli operatori del 118 per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sarà l’autopsia ora a chiarire le cause della morte. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri e ha suscitato profondo cordoglio in città.

Tanti i messaggi per ricordare la 16enne, anche quella della società di volley nella quale milita la sorellina di Marika che ha sospeso tutte le partite e le attività previste.