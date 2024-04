Navi dirette a Porto Torres dirottate a Olbia per il forte vento

Sino a venerdì 19 cambiano i collegamenti da e per Genova

Di: Redazione Sardegna Live

Primi disagi in Sardegna a causa del fonte vento di maestrale che sta soffiando da ieri, con raffiche sino a 80/90 chilometri orari. I traghetti provenienti da Genova, e diretti a Porto Torres, sono stati dirottati al porto Isola Bianca di Olbia, considerato più riparato da forte vento.

La modifica del porto d'attracco e delle ripartenze per la Liguria saranno estese anche a giovedì 18 e venerdì 19 aprile, in quanto le previsioni meteo continuano a segnalare la presenza di forte vento. Interventi dei vigili del fuoco si segnalano in alcune zone della Sardegna, anche se non si registrano particolari danni.